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Bayburt'ta kadınlar Ramazan Bayramı için "tatlı çorba" hazırlıyor

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Bayburt’ta kadınlar Ramazan Bayramı için tatlı çorba hazırlıyor

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt'un yöresel "tatlı çorbası", asırlardır bayram sofralarını süslüyor.

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