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Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Gaziosmanpaşa’da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı

Son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü, durakta bekleyen otobüslere çarptı. 5 otobüsün karıştığı kazada bir araç, refüje çıkarken, kazada facianın eşiğinden dönüldü.

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