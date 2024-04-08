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20 yaşındaki muhtar Mustafa Doğan mazbatasını aldı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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20 yaşındaki muhtar Mustafa Doğan mazbatasını aldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı. Doğan, göreve başlamasından dolayı çok mutlu, sevinçli ve gururlu olduğunu söyledi.

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