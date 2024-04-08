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Diyarbakır'da evin çatısına yıldırım isabet etti!

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Diyarbakır’da evin çatısına yıldırım isabet etti!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sırasında 2 katlı evin çatısına yıldırım isabet etti. Evde ve yan tarafında bulunan ahırda hasar oluştu.

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