Kapıda vize kolaylığı! Yerli turistler adalara akın ediyor! Bayram tatili fırsatı...
Türkiye'de 9 günlük bayram tatilinin başlamasının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferlerini başladı. Kapıda vize kolaylığı nedeniyle vatandaşlar bu güzergaha büyük ilgi gösterirken Bayram tatili süresince Ayvalık'tan Midilli'ye 5 binden fazla kişinin geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlaması, Ramazan Bayramı tatilinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferlerini hareketlendirdi.
ZAMAN ZAMAN KUYRUKLAR OLUŞTU
Tatillerini Midilli'de geçirmek isteyen ziyaretçiler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda sıralarının gelmesini bekleyip, işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotla Ada'ya hareket ediyor. Yoğunluk nedeniyle hudut kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.
Ayvalık'ta faaliyet gösteren bir acentenin yetkilisi Eşref Jale, gazetecilere, Ramazan Bayramı tatilinde kapıda vize uygulamasının da etkisiyle ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını söyledi.
Yunanistan makamlarının talep ettiği şekilde 4 gün önceden belgeleri hazırlayıp gönderdiklerini belirten Jale, şöyle konuştu:
"Bu yoğun talep, kapıda vizeden kaynaklanıyor çünkü AB ülkeleri vize vermeyi zorlaştırdı. Bu nedenle de Türk tatilcilere kapıda vize uygulaması, daha kolay olması nedeniyle ciddi bir tercih sebebi. Ancak kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli. Hangi adadan vize alıyorsanız, o adada tatilinizi geçirmek zorundasınız. Tatil sırasında bir başka adaya gidebilmek mümkün olmuyor. Kapıda vize uygulaması en fazla 7 günlük olabiliyor ama isteyen daha kısa da süre için de bu vizeyi alabilir."
Ziyaretçilerden Osman Hilmi Damar da tatilde Midilli'yi tercih etmesinin ailevi nedenlerden kaynaklandığını dile getirdi. Damar, "Çünkü benim atalarım Anadolu'ya Midilli'den göçmüşler. O yüzden de Midilli benim için çok önemli. " dedi.
Bade Ulusay, ekonomik açıdan uygun olduğu ve farklı damak tatlarını bulabildiği için Midilli'yi tercih ettiğini anlattı. Alev Türkmeneli ise Midilli'nin coğrafi yapısı ve tatil olanaklarını çok sevdiğini ifade etti.
Bayram tatili süresince Ayvalık'tan Midilli'ye 5 binden fazla kişinin geçmesi bekleniyor.
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