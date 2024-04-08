Kapıda vize kolaylığı! Yerli turistler adalara akın ediyor! Bayram tatili fırsatı...

Ziyaretçilerden Osman Hilmi Damar da tatilde Midilli'yi tercih etmesinin ailevi nedenlerden kaynaklandığını dile getirdi. Damar, "Çünkü benim atalarım Anadolu'ya Midilli'den göçmüşler. O yüzden de Midilli benim için çok önemli. " dedi.

Bade Ulusay, ekonomik açıdan uygun olduğu ve farklı damak tatlarını bulabildiği için Midilli'yi tercih ettiğini anlattı. Alev Türkmeneli ise Midilli'nin coğrafi yapısı ve tatil olanaklarını çok sevdiğini ifade etti.

Bayram tatili süresince Ayvalık'tan Midilli'ye 5 binden fazla kişinin geçmesi bekleniyor.