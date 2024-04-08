08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 8-9-10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 8-9-10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
ABONE OL
Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 8-9-10-11-12-13-14-15 Nisan’da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, halk arasında köprüler ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağıyla ilgili merak artıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 9 gün olarak belirlenen Ramazan Bayramı tatili öncesinde ücretsiz olan yollar merak ediliyor. Peki bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, araç sahibi vatandaşlar köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. Bayram tatilini aileleriyle birlikte geçirmeyi planlayanlar, bazı köprü ve otoyolların ücretsiz olarak kullanılabilir olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Bu konuda yapılacak açıklamalar, vatandaşların bayram tatilindeki seyahat planlarını belirlemede önemli bir rol oynayacak. İşte detayları...

Hangi Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına dair önemli bir duyuru yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak bu karar resmileştirildi.

Bu kapsamda, Bayram tatili süresince KGM sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler, bu gece saat 00.00'dan itibaren başlayacak ve 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

Ancak, yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutulacak.

Toplu Taşıma Hizmetleri Ücretsiz Olacak

Öte yandan, Bayram tatili süresince toplu taşıma hizmetlerinde de düzenlemeler yapılacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, korsan taşımacılık yapan firmalara idari para cezaları uygulanacağını belirtirken, belirli raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN, bayram tatili süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bayram Tatili 9 Gün Sürecek

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Tatil, arife günü olan 9 Nisan Salı günü öğlenden sonra başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü son bulacak. Bu süreçte 8 Nisan Pazartesi ile arife günü olan 9 Nisan idari izin kapsamına alınarak, bayram tatili 9 güne çıkarılmış oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA