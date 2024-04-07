Sivas’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden S.T ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ş.K. ve Ş.B.Y. yaralandı.

Yaralılar Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.