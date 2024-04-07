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Kars'ta sis etkili oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Kars’ta sis etkili oldu

Son dakika haberi... Kars'ta sis etkili oldu. Kara yolunda görüş mesafesi düştü.

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