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İki aile arasındaki husumet cinayetle bitti! Tekirdağ'da ekipler önlemleri artırdı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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İki aile arasındaki husumet cinayetle bitti! Tekirdağ’da ekipler önlemleri artırdı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da aralarında husumet bulunan iki ailenin silahların konuştuğu kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ekipler mahallede güvenlik önlemlerinin arttırırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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