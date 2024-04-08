Avcılar’da yangın paniği! Mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

"HERKES İYİ ÇOK ŞÜKÜR KİMSE ZARAR GÖRMEDİ"

Bina sakini Ali Abbar ise, "Biz iftarımızı yaptık. Birden kapıyı bir açtık, duman kapıdan bastırdı. Olay nasıl oldu anlayamadık. Yangın birinci kattan çıktı. İki arkadaşımız koşarak indiler. Biz duman yüzünden inemedik. Arkadaşlar bize seslendi birinci katta yangın var siz inmeyin, dediler. Sağ olsun itfaiye geldi, bize yardım ettiler bizleri aşağı indirdiler. Yangını söndürdüler. Herkes iyi çok şükür kimse zarar görmedi" dedi.

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