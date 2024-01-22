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İstanbul Ataşehir'de yangın paniği! Bir anda dumanlar yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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İstanbul Ataşehir’de yangın paniği! Bir anda dumanlar yükseldi

İstanbul Ataşehir'de demir çelik atölyesinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken, yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

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