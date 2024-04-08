Arefe Günü Oruç Tutulur Mu? Ramazan Ayının Son Orucu Ne zaman? Arife Günü orucunun önemi...
Ramazan Bayramı arefesi yaklaşırken, oruç ibadetini gerçekleştirecek olan bireylerin kafasında, Arefe günü oruç tutmanın doğru olup olmadığına dair bir merak belirdi. Ramazan'ın son gününde oruç tutmayı düşünen kişiler, bu konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki Arefede oruç tutulur mu?
Ramazan'ın son günlerine doğru ilerlerken, birçok vatandaş, arefe gününde oruç tutmanın uygun olup olmadığını merak ediyor. Diyanet'in açıklamalarında, arefe gününde oruç tutmanın faziletlerine vurgu yapılıyor. Peki Arefede oruç tutulur mu? Ramazan ayının son orucu ne zaman?
AREFE GÜNÜ NEDİR?
Arefe haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır. Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçede kısaca arefe (arife) denilmiştir. Arefe haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır. Vakfe, Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bugüne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçe'de kısaca arefe (arife) denilmiştir.
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Arefe günü, Ramazan ayının son gününe denk geldiği ve ramazan ayının içine dahil olduğu için bugünde oruç tutulması faziletli kılınmıştır.
Diyanet'in açıklamasına göre, "Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan Bayramının birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]" deniyor.
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma
AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ
Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Bu hadis şöyledir:
Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:
"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)
AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER
🤲 Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
🤲 Arefe günü oruç tutulmalıdır.
🤲 Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
🤲 Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
🤲 Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.
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