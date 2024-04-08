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Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı

Son dakika haberine göre Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yol, 21 Kasım 2023'te ulaşıma kapatılmıştı.

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