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500 yıllık tarihi çarşıda Ramazan Bayramı yoğunluğu

Giriş Tarihi: 08.04.2024
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500 yıllık tarihi çarşıda Ramazan Bayramı yoğunluğu

Kahramanmaraş’ın yaklaşık 500 yıllık tarihi kapalı çarşısında yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

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