Çekmeköy’de korku dolu anlar! Binanın istinat duvarı çöktü

"BİNA KOLONLARININ ALTI BOŞALDI"

Bina sakinlerinden Kamil Pamukçu, "Cuma günü buraya kepçe getirdiler, kendi inşaatlarını yapmak için. Ama burada yasal bir şey olması gerekiyor. Ben de inşaatçıyım. Perde duvar yapılması gerekiyor, artı kendi duvar işlerini yapmak yerine burayı uzatmaya çalıştılar, duvarımızın altını eştiler. Eşilince de gördüğünüz gibi kolonların altı boşaldı.

1 buçuk 2 metre bizim binaya girmiş oldular. Daha doğrusu kazık sistem yapıp ondan sonra hafriyatı almaları gerekiyordu. Paradan kaçmak için herhalde böyle bir yönteme başvurdular. Herhalde orayı bodrum katı yapmak için kazdılar. Akşam geldiğimizde bu vaziyetteydi. Hemen şikayet edeceğimizi söyledik, 'Ne olur şikayet etmeyin' dedi. Kapattılar, akşam makineyi de alıp götürdüler. 3-4 gündür korku içinde duruyoruz" şeklinde konuştu.