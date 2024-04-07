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Zonguldak'ta korkunç ölüm: Cam silerken düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Zonguldak’ta korkunç ölüm: Cam silerken düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evinin camlarını silerken düştüğü öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.

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