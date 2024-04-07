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Tekirdağ'da sürücüsü polisten kaçan motosiklette 2 kilo 707 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Tekirdağ’da sürücüsü polisten kaçan motosiklette 2 kilo 707 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsü polisten kaçan motosiklette 2 kilo 707 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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