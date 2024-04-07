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Şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı

Şırnak'ta, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

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