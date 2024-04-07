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Zabıt katibinden akılalmaz dolandırıcılık

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Zabıt katibinden akılalmaz dolandırıcılık

Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi Süleyman D., aralarında eski eşi, annesi ve babasının da bulunduğu bir şebeke kurdu. Yüksek oranda kar payı ve faiz vadeden şebeke iddiaya göre çok sayıda kişiyi yaklaşık 80 milyon lira dolandırdı. Zabıt katibi Süleyman D. dolandırdığı paralarla yaptığı tatilden video kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Süleyman D. ve 14 sanık hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede Süleyman D.'nin 5 ayrı suçtan toplamda 40 yıldan 144 yıla kadar hapsi ve 130 bin gün adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

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