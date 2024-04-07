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Sivas'ta bayram tatili yolunda kaza: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Sivas’ta bayram tatili yolunda kaza: 5 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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