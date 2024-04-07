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İstanbul'da genç kızın ölümünde "cinayet" şüphesi: Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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İstanbul’da genç kızın ölümünde cinayet şüphesi: Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Esenyurt’ta 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düşen genç kızın ölümünde olay sırasında evde olduğu iddia edilen kız kardeş ve kız arkadaşı gözaltına alındı.

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