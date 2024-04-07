Unutulan tebrik kartları öğrencilerle hayat buluyor



Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, bilgisayar ve cep telefonları ile bayram kutlamalarının yapıldığını belirterek, bu bayramda yakınlarına ve ailelerine tebrik kartı yollayarak sürpriz yapmak istediklerini söylediler.



Demirkent TOKİ İlkokulu öğretmenlerinden Burcu Gaye Özker ise geçmişin haberleşme aracı olarak kullanılan, kentlerin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostalların kullanımının artık yok denecek kadar az olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. "Kartpostal gönderme alışkanlığının azalmasında, cep telefonu ve bilgisayar aracılığıyla haberleşme etkili oluyor. Eskiden herkes özel günlerde postacıların yolunu gözler onlara maniler hazırlardı. Ama yeni nesil bu eski güzelliklerden mahrum. Biz öğrencilerimize ve ailelerine bu nedenle bir nostalji yaşatmak istedik. Tebrik kartları, öğrencilerimiz tarafından ailelerine gönderilmek üzere postaneye geldik." dedi.