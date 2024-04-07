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Erzincan’da yollarda bayram tedbirleri arttı

Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Erzincan’da yollarda bayram tedbirleri arttı

Son dakika haberine göre Erzincan’da trafik polisleri bayram tedbirleri kapsamında denetimlerini artırırken; yaşam tüneline alınan şoförlere meydana gelen kazaların görüntüleri izlettiriliyor.

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