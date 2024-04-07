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Edirne'de sağanak etkili oldu!

Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Edirne’de sağanak etkili oldu!

Son dakika haberine göre Edirne'de aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

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