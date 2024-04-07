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Anadolu Otoyolu feci kaza! Panelvan su kanalına devrildi: 2 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Anadolu Otoyolu feci kaza! Panelvan su kanalına devrildi: 2 ağır yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde su kanalına devrilen panelvandaki 2 kişi ağır yaralandı.

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