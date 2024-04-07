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Sivil polisleri taşıyan minibüs devrildi!

Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Sivil polisleri taşıyan minibüs devrildi!

Son dakika haberine göre Sivil polisleri taşıyan servis minibüsü Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

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