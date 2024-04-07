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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü! Yakınları gözyaşı döktü

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü! Yakınları gözyaşı döktü

Adana'da otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosikletin çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ölüm haberini alıp, kaza yerine gelen motosikletlinin yakınları gözyaşı döktü.

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