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Çarşı'da bayram yoğunluğu eski günleri aratmadı

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Çarşı’da bayram yoğunluğu eski günleri aratmadı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Ramazan Bayramı için alışverişe çıkanlar, depremden sonra yeniden ayağa kaldırılan tarihi Uzun Çarşı'ya akın etti. Eski günlerini aratmayan çarşıdaki kalabalık, esnafın yüzünü güldürdü.

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