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Samsun'da boşanmak istemeyen eşine kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Samsun’da boşanmak istemeyen eşine kurşun yağdırdı

Samsun’un Bafra ilçesinde 70 yaşındaki adam boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdırıp kendini vurdu. Ağır yaralanan kadın ile koca hastanede tedavi altına alındı.

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