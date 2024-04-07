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Isparta’da 200 metre uzatma ağı ele geçirildi

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Isparta’da 200 metre uzatma ağı ele geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi.

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