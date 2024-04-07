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Adana'da dolu etkili oldu! Yollar beyaza büründü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Adana’da dolu etkili oldu! Yollar beyaza büründü

Adana'da aniden bastıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Doludan korunmaya çalışan vatandaşlar, iş yeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı.

Kent merkezinde ve Kozan ilçesinde dolu nedeniyle trafikte aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Aniden başlayan doludan korunmaya çalışan vatandaşlar, iş yeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı.

Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.

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