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Osmaniye ile Adana'nın doğusu için sağanak uyarısı

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Osmaniye ile Adana’nın doğusu için sağanak uyarısı

Osmaniye geneli ve Adana'nın doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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