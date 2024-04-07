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Malatya'da sağanak etkili oluyor

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Malatya’da sağanak etkili oluyor

Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

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