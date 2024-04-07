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Balıkesir'de feci kaza! Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Balıkesir’de feci kaza! Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü İsmail Y. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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