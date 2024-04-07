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Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole düşüp yandı: 2 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole düşüp yandı: 2 yaralı

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araç yandı. Araçtan fırlayıp yol kenarına düşen 2 kişi yaralandı.

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