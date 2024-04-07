Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim







İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kent güzergâhındaki kara yolları başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

Merkez ve ilçelerde sürücülerin ve yolcuların huzurlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla dron ile trafik yoğunluğu denetlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN