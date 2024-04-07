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Konya'da feci iş kazası! Şantiyede üzerlerine kalıp düştü: Ölü ve yaralı var

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Konya’da feci iş kazası! Şantiyede üzerlerine kalıp düştü: Ölü ve yaralı var

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sulama kanalı şantiyesinde üzerine kalıp düşen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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