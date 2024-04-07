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Fatih'te para vermeyen sürücüye saldıran değnekçi yakalandı

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Fatih’te para vermeyen sürücüye saldıran değnekçi yakalandı

Fatih’te otomobilini park eden sürücülerden para isteyip vermeyenlere saldıran şüpheli A.A. yakalandı.

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