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Kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi!

Pınar Özenç
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi!

Son dakika haberine göre Elazığ'da durdurulan kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi. Hayvanlar kesime gönderilirken, sahibine 199 bin 409 lira ceza kesildi.

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