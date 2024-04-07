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Bursa'da yürekleri dağlayan feryat!

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Bursa’da yürekleri dağlayan feryat!

Son dakika haberine göre Bursa'da araç sürdüğü sırada fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti. Acı haberi alan oğlu olay yerine gelince yürekleri dağladı.

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