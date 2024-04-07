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20 yıllık muhtara karşı kazanıp ilk kadın muhtar oldu

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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20 yıllık muhtara karşı kazanıp ilk kadın muhtar oldu

Antalya’da yaşayan 4 çocuk annesi Canan Aydın (52), daha önce aday olup kaybettiği muhtarlık seçiminde, kendisini arayan bir seçmene verdiği söz nedeniyle 31 Mart seçimlerinde tekrar aday oldu. 20 yıldır muhtarlık yapan rakibi karşısında seçimi kazanan Aydın, kentin en büyük 3’üncü mahallesinin ilk kadın muhtarı oldu.

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