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Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Adana'da sıcak hava yerini bir anda sağanak yağış ve doluya bırakırken, fındık büyüklüğünde yağan doludan dolayı vatandaş aracının üzerini, kilim, battaniye ve halıyla kapattı.

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