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Burdur'da şizofreni hastası adam evde ne varsa sokağa atıp, havalı tabancayla ateş açtı

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Burdur’da şizofreni hastası adam evde ne varsa sokağa atıp, havalı tabancayla ateş açtı

Burdur’da şizofreni hastası adam, eline ne geçirdiyse sokağa atıp, havalı tabancayla havaya ateş açtı. Polis eve biber gazı atıp şahsı etkisiz hale getirirken, olayda 3 polis biber gazından etkilendi, 1 polis de ateşlenen tabancadan çıkan mermiyle omzundan hafif şekilde yaralandı.

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