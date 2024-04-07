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Feci kaza! Hatalı sollama kaza getirdi: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Feci kaza! Hatalı sollama kaza getirdi: 6 yaralı

Gaziantep’te önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil, başka bir araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

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