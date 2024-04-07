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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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