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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akıcı seyrediyor

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde trafik akıcı seyrediyor

Ramazan Bayramı tatilinin 2'nci gününde TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişi Ankara ve İstanbul istikametlerinde trafik akıcı seyrediyor.

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