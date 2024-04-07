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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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İstanbul-İzmir Otoyolu’nda bayram tatili hareketliliği

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

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