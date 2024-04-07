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30. kattan yere çakıldı! 25 yaşındaki Dilaray Karmaz'ın ölümünde canlı yayın detayı şoke etti!

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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30. kattan yere çakıldı! 25 yaşındaki Dilaray Karmaz’ın ölümünde canlı yayın detayı şoke etti!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 25 yaşındaki Dilaray Karmaz, oturduğu 39 katlı rezidansın 30'uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili 'cinayet' şüphesi ile soruşturma başlatılırken Karmaz'ın kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan'ın gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında ulaşılan canlı yayın detayı şoke etti.

Kan donduran olay dün gece saat 23.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Binada oturanlar bir kişinin yere düştüğünü fark edince polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, düşen kişinin bir kadın olduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda düşen kişinin Dilaray Karmaz olduğu tespit edildi.

KIZ KARDEŞİ İLE ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri Karmaz'ın aynı evde kaldığı kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan'ın bilgilerine başvurdu.

DİKKAT ÇEKEN CANLI YAYIN DETAYI

Karmaz, olaydan önce kız kardeşi ile aralarında sosyal medya hesaplarında yaptıkları canlı yayınlarla ilgili tartışma çıktığını, bunun üzerine Dilaray'ın alkol alıp odasına giderek kapıyı kapattığını, daha sonra da atladığını söyledi.

'CİNAYET' ŞÜPHESİ İLE GÖZALTINA ALINDILAR

Dilaray Karmaz'ın cansız bedeni olay yerinde nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sırasında evde olan Lale Begüm Karmaz ile kız arkadaşı Zeynep İlkay Oyan'ı şüpheli olarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından inceleme devam ediyor.

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