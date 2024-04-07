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Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği

Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Eminönü’nde bayram alışverişi hareketliliği

Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul'un turistik mekanlarının yer aldığı Eminönü'nde, alışveriş yapanlar nedeniyle hareketlilik yaşandı.

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