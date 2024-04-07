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Apartman bahçesinde yangın paniği

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Apartman bahçesinde yangın paniği

Son dakika haberine göre Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

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